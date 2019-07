Verosimili sono le ragioni che avrebbero potuto spingere la Nasa e le autorità americane a convincere ad ogni costo l’opinione pubblica mondiale dei loro successi: la competizione con l’Unione Sovietica per il predominio dello Spazio era accesa, bisognava distogliere l’attenzione dalla disastrosa guerra del Vietnam e successivamente dal Watergate e la Nasa aveva effettivamente bisogno di ottenere risultati concreti per finanziare il costosissimo programma spaziale. Ma è anche vero che esperti e accademici hanno confutato punto per punto le tesi complottiste.

Ma ci siamo stati davvero sulla Luna? 19 luglio 2019 - 20:03 L’uomo non è mai stato sulla Luna. A 50 anni da quella che è stata forse la più incredibile impresa compiuta dall’uomo, la madre di tutte le fake news non smette di fare proseliti. Le varianti di questa teoria sono molte e i nomi che sarebbero loro malgrado coinvolti in questo presunto progetto, a partire dal regista Stanley Kubrick, sono celebri. Verosimili sono le ragioni che avrebbero potuto spingere la Nasa e le autorità americane a convincere ad ogni costo l’opinione pubblica mondiale dei loro successi: la competizione con l’Unione Sovietica per il predominio dello Spazio era accesa, bisognava distogliere l’attenzione dalla disastrosa guerra del Vietnam e successivamente dal Watergate e la Nasa aveva effettivamente bisogno di ottenere risultati concreti per finanziare il costosissimo programma spaziale. Ma è anche vero che esperti e accademici hanno confutato punto per punto le tesi complottiste. Recentemente si è affacciata poi una teoria alternativa “mediana”: Neil Armstrong e i suoi successori hanno realmente camminato sul suolo lunare ma lo staff del presidente Richard Nixon aveva effettivamente ordinato all’autore di 2001 Odissea nello Spazio di tenersi pronto a girare le immagini dell’allunaggio in un set cinematografico predisposto dalla Nasa con figuranti della Cia qualora qualcosa fosse andato storto. Il regista newyorkese e i suoi familiari hanno sempre negato decisamente qualsiasi tipo di collaborazione in tal senso ma c’è chi continua imperterrito, soprattutto sul web che fa da grande cassa di risonanza, a preferire le versioni complottiste.