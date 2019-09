La compagnia aerea britannica ha dovuto annullare praticamente tutti i voli in Gran Bretagna in seguito allo sciopero dei suoi 4'300 piloti.

Primo sciopero della storia dei piloti della British Airways 09 settembre 2019 - 13:11 La compagnia aerea britannica ha dovuto annullare praticamente tutti i voli in Gran Bretagna in seguito allo sciopero dei suoi 4'300 piloti. L'agitazione, promossa dal sindacato autonomo di categoria Balpa, è scattata alla mezzanotte di domenica ed è la conseguenza del mancato accordo in una lunga vertenza sui salari. I piloti hanno respinto l'offerta di aumenti dell'11,5% in tre anni, ritenendola inadeguata rispetto all'impennata dei profitti della compagnia. La British Airways ha così dovuto cancellare "quasi il 100% dei voli" nel Regno Unito. In Gran Bretagna la compagnia opera circa 850 voli al giorno, soprattutto da Heathrow e Gatwick. Ai suoi clienti ha proposte dei rimborsi o delle riservazioni su voli a date ulteriori. Per i piloti della British, si tratta del primo sciopero della storia. L'agitazione dovrebbe continuare anche martedì.