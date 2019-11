Nella ventina di provvedimenti annunciati viene confermato anche l'inasprimento di alcune regole e controlli per l'accesso di richiedenti asilo e immigrati irregolari alle cure della sanità pubblica, con l'obiettivo di combattere "frodi e abusi". In passato Macron si era detto determinato a "risolvere rapidamente" la questione di "coloro che vengono con un visto turistico, restano tre mesi e poi hanno diritto all'Ame" (l'Aiuto Medico di Stato, accordato agli stranieri in situazione irregolare, ndr).

La Francia intende "riprendere il controllo della sua politica migratoria", ha avvertito il premier Edouard Philippe presentando la nuova road map che include, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di quote per l'accesso dei migranti economici, un giro di vite su quelli irregolari e i respingimenti, nonché una stretta sulle cure mediche gratuite agli stranieri.

La Francia a muso duro sui migranti, forse anche in vista delle elezioni municipali di primavera, uno dei banchi di prova prima della corsa all'Eliseo del 2022 per la quale i sondaggi pronosticano un nuovo testa a testa tra il presidente Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen: dopo le anticipazioni di stampa, l'esecutivo a trazione En Marche ha confermato mercoledì il nuovo piano in materia di immigrazione.

Mobilitati 600 poliziotti per un'evacuazione che avviene il giorno dopo la presentazione del nuovo piano da parte del ministro dell'interno, Christophe Castaner, che prevede fra l'altro il varo delle quote di migranti economici e l'inasprimento delle regole sull'assistenza sanitaria pubblica.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Stretta di Macron contro l'immigrazione clandestina 07 novembre 2019 - 21:16 Massiccia operazione di evacuazione e sgombero di due accampamenti che, alla periferia nord-est di Parigi, ospitavano fra i 600 e i 1'200 migranti, giovedì mattina all'alba. Obiettivo dichiarato delle autorità: cambiare strategia nelle zone diventate ormai "incontrollabili". L'operazione è cominciata alle 6, sotto una fitta pioggia, fra la Porte de la Chapelle e Saint-Denis, dove da anni si accampano soprattutto afghani e nordafricani, molti con famiglie e bambini. Mobilitati 600 poliziotti per un'evacuazione che avviene il giorno dopo la presentazione del nuovo piano da parte del ministro dell'interno, Christophe Castaner, che prevede fra l'altro il varo delle quote di migranti economici e l'inasprimento delle regole sull'assistenza sanitaria pubblica. Tra gli sfollati, che hanno lasciato le tende vuote sotto la circonvallazione, molti afghani e persone provenienti dall'Africa subsahariana, oltre a famiglie con bambini. "Evitare la ricostituzione dei campi" È stato il prefetto ad emettere un ordine di evacuazione, considerando che i campi erano "troppo grandi" e che proprio lì stava prendendo piede la "delinquenza", in una situazione che era diventata "incontrollabile". Come racconta ancora il prefetto della regione Ile-de-France, Michel Cadot: "È un'operazione piuttosto massiccia. L'obiettivo è quello di evitare la ricostituzione dei campi". Governo a muso duro La Francia a muso duro sui migranti, forse anche in vista delle elezioni municipali di primavera, uno dei banchi di prova prima della corsa all'Eliseo del 2022 per la quale i sondaggi pronosticano un nuovo testa a testa tra il presidente Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen: dopo le anticipazioni di stampa, l'esecutivo a trazione En Marche ha confermato mercoledì il nuovo piano in materia di immigrazione. La Francia intende "riprendere il controllo della sua politica migratoria", ha avvertito il premier Edouard Philippe presentando la nuova road map che include, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di quote per l'accesso dei migranti economici, un giro di vite su quelli irregolari e i respingimenti, nonché una stretta sulle cure mediche gratuite agli stranieri. Ventina di provvedimenti Nella ventina di provvedimenti annunciati viene confermato anche l'inasprimento di alcune regole e controlli per l'accesso di richiedenti asilo e immigrati irregolari alle cure della sanità pubblica, con l'obiettivo di combattere "frodi e abusi". In passato Macron si era detto determinato a "risolvere rapidamente" la questione di "coloro che vengono con un visto turistico, restano tre mesi e poi hanno diritto all'Ame" (l'Aiuto Medico di Stato, accordato agli stranieri in situazione irregolare, ndr).