Catturato in Ecuador uno dei maggiori trafficanti di droga

In Ecuador la polizia ha catturato a Puerto Quito Fabricio Colón Pico, leader della gang dei Los Lobos nonché uno dei due maggiori narcoboss del Paese. Pico è stato trovato dopo un lavoro investigativo e operativo svolto per diversi mesi dalle unità specializzate della polizia ecuadoriana in coordinamento con il ministero degli Interni e la Procura.