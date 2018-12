Nel corso del pomeriggio, le forze dell’ordine erano intervenute in forze a Neudorf ma l’operazione non aveva dato esito positivo.

Come confermato dal ministro dell’Interno Christophe Castaner, verso le 21 Chekatt ha sparato verso una pattuglia di tre agenti, che hanno risposto al fuoco. Non si registrano feriti né tra i poliziotti, né tra gli abitanti del quartiere.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cherif Chekatt colpito a morte dalla polizia 14 dicembre 2018 - 08:50 Cherif Chekatt, il presunto autore dell’attentato al mercato di Natale di Strasburgo, è stato ucciso giovedì sera dalla polizia. Termina così una caccia all’uomo di 48 ore che ha coinvolto 700 agenti delle forze speciali francesi. L’uomo è stato scovato nel quartiere di Neudorf, lo stesso nel quale viveva e dove aveva fatto perdere le tracce 48 ore prima. Nel grave fatto di sangue avevano perso la vita tre persone, mentre altre 13 sono rimaste ferite. Come confermato dal ministro dell’Interno Christophe Castaner, verso le 21 Chekatt ha sparato verso una pattuglia di tre agenti, che hanno risposto al fuoco. Non si registrano feriti né tra i poliziotti, né tra gli abitanti del quartiere. Nel corso del pomeriggio, le forze dell’ordine erano intervenute in forze a Neudorf ma l’operazione non aveva dato esito positivo.