A Berlino il terzo vertice per la ricostruzione dell’Ucraina

Oltre duemila persone si sono riunite nella capitale tedesca per dibattere sulla strategia migliore per consentire la rinascita del paese distrutto dal conflitto in corso. Secondo il canceliere tedesco Scholz e la presidente della Commissione europea Von der Leyen, i finanziamenti per la ricostruzione devono arrivare dagli Stati ma anche dalle aziende private. Da parte sua Zelensky, parlando al parlamento tedesco, ha affermato che la conferenza svizzera per la pace sul Bürgenstock è già di per sé un successo.