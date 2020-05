Il 21 aprile, Hertz aveva tagliato 10'000 posti di lavoro in Nord America, ovvero il 26,3% della sua forza lavoro globale, nel tentativo di preservare liquidità in vista delle incertezze conseguenti alla pandemia.

Il passo riguarda come detto solo Stati Uniti e Canada e non avrà un impatto sulle attività operative in altre aree, tra cui Europa, Australia e Nuova Zelanda.

"La riorganizzazione finanziaria permetterà alla Hertz di tracciare una via verso una struttura più solida, che posizionerà meglio la società per il futuro", rileva ancora il gigante dell'autonoleggio.

La ditta afferma di aver adottato "azioni immediate" per tutelare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti e dei clienti e di avere eliminato "tutte le spese non essenziali". "Tuttavia - precisa la nota -, permangono incertezze su quando i ricavi riprenderanno e sulla completa riapertura del mercato, il che ha reso necessaria l'azione di oggi".

La gente non viaggia e le auto a noleggio restano nei parcheggi, come questo situato nei pressi del Dodgers Stadium di Los Angeles.

