Tra le vittime si contano molti studenti e anche due cittadini turchi. Un'organizzazione internazionale che non ha voluto essere identificata ha fatto stato di 90 morti, così come un deputato somalo in un tweet. Tra i deceduti ci sarebbero anche 17 poliziotti.È l'attentato più grave avvenuto nel paese dal 2017, quando un camion riempito di esplosivo era saltato in aria vicino a una cisterna di carburante provocando 600 morti.

L'attacco di sabato è stato rivendicato dall'organizzazione integralista Al Shabaab, cellula somala di Al Qaida dal 2012, riferisce la Cnn. Dal 2006, il gruppo terroristico islamico ha compiuto ripetuti attacchi nella capitale somala uccidendo operatori umanitari internazionali, giornalisti, leader civili e operatori di pace e colpendo il governo e obiettivi militari.