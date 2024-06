Antonio Guterres: “Il pianeta ci invia un messaggio, ma non lo ascoltiamo”

"La verità è che stiamo già superando il limite di 1,5 gradi" di riscaldamento globale: lo ha detto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, in un discorso al Museo di storia naturale di New York in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente. "L'Organizzazione meteorologica mondiale afferma che c'è l'80% di possibilità che la temperatura media annuale del pianeta superi il limite di 1,5 gradi in almeno uno dei prossimi cinque anni", ha argomentato il 75enne portoghese. "Oggi è la Giornata mondiale dell'ambiente. È anche il giorno in cui il Servizio per il cambiamento climatico Copernicus della Commissione europea annuncia ufficialmente che il maggio 2024 sarà il più caldo mai registrato. Nell'ultimo anno, ogni nuovo mese è stato un nuovo record di calore. Il pianeta sta cercando di inviarci un messaggio. Ma sembra che non lo ascoltiamo".