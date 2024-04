Al via il G7 a Capri

La crisi in Medio Oriente ed eventuali nuove sanzioni contro l'Iran sono i temi sul tavolo dei ministri degli esteri del G7, riuniti da mercoledì sera sulla blindatissima isola di Capri. Un vertice in cui si discuterà anche della guerra in Ucraina, in particolare della richiesta di ulteriori armi da parte di Kiev, che sta attraversando una delicata fase di fronte alla nuova offensiva scatenata dall'esercito russo nel Donbass.