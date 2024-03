Aggredito Volkov, braccio destro di Navalny

Leonid Volkov, oppositore russo in esilio, è stato aggredito nei pressi della sua abitazione a Vilnius, in Lituania, da uno sconosciuto. Dopo avergli rotto il finestrino dell’auto e usato del gas lacrimogeno, il malvivente ha colpito il dissidente con un martello. Leonid Volkov lamenta molteplici ferite e la frattura di un braccio. Dell’aggressore non ci sono tracce, ma le autorità lituane assicurano che un’inchiesta è in corso e che ci sarà una dura risposta contro gli estremisti che operano nel paese.