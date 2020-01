Già prima del processo, i suoi avvocati hanno tentato di discreditare le testimonianze delle due presunte vittime. Hanno mostrato, per esempio, del messaggi elettronici che dimostrano che le due donne sono rimaste in contatto con Weinstein anche molti mesi dopo i presunti fatti.

Benché dal 2017 il movimento #MeeToo abbia portato alla "caduta" di numerose personalità del cinema e non solo, quasi tutti hanno evitato procedure penali. Il solo altro processo in vista è quello del cantante R.Kelly, accusato lo scorso anno di abusi sessuali su delle giovani donne, tra cui anche delle minorenni.

Una condanna dell'ex patron di Miramax sarebbe una vittoria importante per l'organizzazione Time's UpLink esterno e per tutto il movimento #MeToo che si batte contro gli abusi e le discriminazioni sessuali.

Dalle prime rivelazioni del New York Times nell'ottobre del 2017, più di 80 donne, tra cui celebrità come Gwyineth Paltrow, Angelina Jolie o Léa Seydoux, hanno accusato l'ex produttore hollywoodiano, un "fabbrica-Oscar" osannato per moltissimo tempo, di aver abusato sessualmente di loro.

Il processo all'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato di numerosi abusi sessuali, si apre lunedì a New York. È un evento cruciale per il movimento #MeToo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Al via il processo Weinstein 06 gennaio 2020 - 13:47 Il processo all'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato di numerosi abusi sessuali, si apre lunedì a New York. È un evento cruciale per il movimento #MeToo. Dalle prime rivelazioni del New York Times nell'ottobre del 2017, più di 80 donne, tra cui celebrità come Gwyineth Paltrow, Angelina Jolie o Léa Seydoux, hanno accusato l'ex produttore hollywoodiano, un "fabbrica-Oscar" osannato per moltissimo tempo, di aver abusato sessualmente di loro. Il processo, tuttavia, concerne direttamente solo due persone. Questo dimostra le difficoltà nel costruire un dossier penale senza prove materiali né testimoni riguardo a fatti risalenti, in molti casi, a diversi anni fa. La prima presunta vittima è Mimi Haleyi che afferma che Weinstein l'ha aggredita sessualmente nel luglio del 2016. La seconda è anonima e accusa l'uomo, oggi 67enne, di averla violentata nel 2013. L'atto d'accusa, modificato lo scorso agosto, include una terza donna, l'attrice Annabelle Sciorra. Quest'ultima afferma di essere stata aggredita da Weinstein nel 1993. I fatti sono prescritti, ma dovrebbero permettere all'accusa di corroborare le proprie argomentazioni sottolineando il comportamento da "predatore sessuale" dell'imputato. L'importanza di non restare in silenzio Una condanna dell'ex patron di Miramax sarebbe una vittoria importante per l'organizzazione Time's Up e per tutto il movimento #MeToo che si batte contro gli abusi e le discriminazioni sessuali. "È un processo cruciale per mostrare che, ovunque, i predatori devono rendere conto delle proprie azioni e che rompere il silenzio può portare a grandi cambiamenti", hanno dichiarato 25 delle persone che si sono dette vittime di Weinstein. Benché dal 2017 il movimento #MeeToo abbia portato alla "caduta" di numerose personalità del cinema e non solo, quasi tutti hanno evitato procedure penali. Il solo altro processo in vista è quello del cantante R.Kelly, accusato lo scorso anno di abusi sessuali su delle giovani donne, tra cui anche delle minorenni. L'attore Bill Cosby è stato invece condannato nel settembre 2018, ma la vicenda precede quella di Weinstein. Difesa agguerrita Weinstein è diventato un mostro per l'opinione pubblica, ma l'accusa è lungi da poter essere sicura di ottenere una condanna dell'ex produttore, il quale ha assicurato che tutte le relazioni avute fossero consensuali. Già prima del processo, i suoi avvocati hanno tentato di discreditare le testimonianze delle due presunte vittime. Hanno mostrato, per esempio, del messaggi elettronici che dimostrano che le due donne sono rimaste in contatto con Weinstein anche molti mesi dopo i presunti fatti.