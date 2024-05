30 anni fa il mondo assisteva alla morte di Ayrton Senna

Sono passati 30 anni, ma il mondo non dimentica: il 1° maggio 1994 moriva il campione di Formula 1 Ayrton Senna in un tragico incidente a Imola nel corso di una gara. Fu un week end nero per la Formula 1, poiché il giorno prima, durante una prova, sulla pista perse la vita un altro corridore, l'austriaco Roland Ratzenberger. In Brasile, paese natale di Senna, i tifosi lo ricordano con ammirazione e in molte scuole la sua figura permane grazie al lavoro realizzato dall’Istituto che porta il suo nome, con programmi educativi che raggiungono più di un milione di insegnanti e studenti e studentesse ogni anno.