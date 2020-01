Le autorità tedesca sono inoltre sempre sul chi vive per gli attacchi di estremisti islamici. il più sanguinoso è avvenuto a Berlino quando un uomo ha travolto le persone che si trovavano in un mercatino di Natale, uccidendone dodici.

La Germania è stata teatro di diverse sparatorie e attentati negli ultimi anni. L'ultimo risale allo scorso nuovo ottobre a Halle quando un neonazista ha ucciso due persone e ha tentato di penetrare in una sinagoga per fare un massacro.

Mappa rot am see

Un 26enne tedesco è l'autore della strage avvenuta oggi a Rot am See, nel Baden-Württemberg, in Germania. Il giovane ha ucciso i genitori e altre quattro persone.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Germania, 26enne uccide sei persone 24 gennaio 2020 - 20:56 Un 26enne tedesco è l'autore della strage avvenuta oggi a Rot am See, nel Baden-Württemberg, in Germania. Il giovane ha ucciso i genitori e altre quattro persone. Lo ha comunicato la polizia locale, in una conferenza stampa che ha confermato le informazioni precedentemente rese note dai media. Dietro il gesto, un "dramma familiare", hanno affermato gli inquirenti. Il giovane, che è stato arrestato, ha ucciso la madre e il padre, e altre quattro persone, due uomini e due donne, "il cui legame con l'omicida è ancora al vaglio" delle forze dell'ordine. Altre due persone sono rimaste ferite, e una è in pericolo di vita, è stato anche spiegato. La Germania è stata teatro di diverse sparatorie e attentati negli ultimi anni. L'ultimo risale allo scorso nuovo ottobre a Halle quando un neonazista ha ucciso due persone e ha tentato di penetrare in una sinagoga per fare un massacro. Le autorità tedesca sono inoltre sempre sul chi vive per gli attacchi di estremisti islamici. il più sanguinoso è avvenuto a Berlino quando un uomo ha travolto le persone che si trovavano in un mercatino di Natale, uccidendone dodici.