Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Stromboli, via i turisti ma gli abitanti restano 04 luglio 2019 - 14:00 Sta tornando alla normalità l'isola di Stromboli, nell'arcipelago delle Eolie, dopo le due violente esplosioni del vulcano che mercoledì hanno causato la morte di un escursionista italiano di 35 anni, almeno tre feriti non gravi e molta paura tra gli abitanti e i turisti. Nella notte di giovedì, sono state avvertite altre scosse che hanno fatto sobbalzare le persone ma non hanno causato alcun danno. "Lo Stromboli è ancora in disequilibrio", spiega il direttore dell'Osservatorio etneo e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv di Catania, Eugenio Privitera. I "tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri [mercoledì] sera sono saliti su livelli alti" e la "Protezione civile nazionale ha elevato l'allerta a giallo". "Il vulcano resta sorvegliato. Ci sono state altre esplosioni", prosegue Privitera, "ed è presente una colata lavica nella Sciara del fuoco. I boati della notte, che hanno provocato tremori nei terreni e nelle abitazioni, sono stati scambiati per attività sismica". Evacuazione esclusa La maggior parte dei turisti ha preferito nel frattempo lasciare l'arcipelago con traghetti e aliscafi diretti a Milazzo. Al momento è invece escluso un allontanamento della popolazione, per quanto mercoledì una nave civile sia stata inviata dalla Regione Siciliana su richiesta del sindaco di Lipari, nel caso si rendesse necessaria un'evacuazione. Sulla nave (che in condizioni di emergenza può imbarcare direttamente dalla battigia diverse migliaia di persone) sono stati caricati a scopo precauzionale acqua, viveri, generi di conforto e materiale di pronto soccorso. Maniche rimboccate L'isola è coperta da detriti, uno strato alto alcuni centimetri di pomice nera. La zona maggiormente colpita è quella dove si trovavano i tre feriti, la frazione di Ginostra. "Siamo già al lavoro per spalare", dice uno degli abitanti, "ma ci vogliono aiuti e braccia forti". Il Telegiornale della Radiotelevisione svizzera RSI ha raggiunto al telefono un turista ticinese che sta trascorrendo le vacanze alle Eolie. La sua testimonianza nel servizio [video sopra]. Sul fronte degli incendi, sono rimasti attivi ancora dei piccoli focolai, ma la situazione appare sotto controllo. I focolai sono stati accesi dalla violenta eruzione del vulcano, con il lancio di lapilli lavici incandescenti che hanno innescato il fuoco tra la vegetazione e i canneti. Il sindaco di Lipari intanto ha confermato che è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica.