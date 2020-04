"Le indagini - ha anche spiegato - dovranno capire se il rischio su quel ponte è stato valutato da Anas (l'Ente nazionale italiano per le strade) con attenzione, o se è stato invece tralasciato, e se sono stati fatti lavori e come".

Per Rossi quanto accaduto "è l'ennesima dimostrazione che le infrastrutture del nostro territorio sono ormai a livello di disfacimento e che c'è bisogno di una cura da cavallo. Quando ci renderemo conto che veniamo da un decennio nel quale gli investimenti pubblici sono stati dimezzati, e che a sua volta è seguito a un decennio in cui c'era già stato un dimezzamento, cominceremo a capire della necessità di effettuare davvero una svolta nell'intervento pubblico", particolarmente "necessaria in questa fase di blocco dell'economia per garantire occupazione, lavoro e prospettive positive al Paese".

"Anche se non ci sono vittime, almeno da quanto risulta dalle prime informazioni, il crollo del ponte di Albiano Magra poteva essere una tragedia se avessimo avuto il traffico dei giorni ordinari". Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi che ad Anas, proprietaria del ponte, chiede "che spieghi cosa è successo" e "che in tempi assolutamente ristretti sia ricostruito il ponte, dando una prova di efficienza e di capacità di risposta".

"Ho inviato ben tre lettere all'Anas negli ultimi mesi - ricorda il sindaco di Aulla Roberto Valettini - per segnalare criticità sulla stabilità del ponte ora crollato. Il ponte è collassato su se stesso - ha aggiunto - la popolazione ha avvertito un forte boato. Per fortuna le limitazioni al traffico hanno evitato il peggio".

Il ferito è stato portato via con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa. Si tratta dell'autista di uno dei due furgoni rimasti coinvolti nel crollo del ponte ad Albiano Magra. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Un ponte è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70. Due veicoli in transito sono rimasti coinvolti dal crollo e un conducente è rimasto ferito.

