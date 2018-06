"Non sono Ong straniere, finanziate da sconosciuti stranieri, battenti bandiere straniere a decidere chi sbarca e chi non sbarca in Italia. È finita la pacchia", ha concluso.

"Questo governo non lascerà che siano associazioni private, pagate e finanziate da chissà chi, a gestire l'immigrazione e l'ordine pubblico in Italia. Lo Stato torna a fare lo Stato", ha dichiarato il ministro italiano degli Interni.

"Da ministro e papà", ha aggiunto Matteo Salvini davanti alle telecamere, "possono attaccarmi quanto vogliono ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti.

Il messaggio su Facebook, rivolto questa volta a LifelineLink esterno e SeefuchsLink esterno , è inequivocabile: "Sappiano questi signori che l'Italia non vuole più essere complice del business dell'immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi".

Il ministro non transige, così come aveva fatto con l'imbarcazione di SOS MediterranéeLink esterno Aquarius, che dopo un'intera settimana di polemiche e conflitti diplomatici sta ancora navigando verso la Spagna.

