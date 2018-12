Non è un caso che la Svizzera, con i suoi chalet, montagne e banche, sia stata utilizzata come scenario cinematografico da numerosi registi.

La Svizzera vista attraverso i film stranieri 05 dicembre 2018 - 09:14 Una mostra unica di fotografie e materiale d’archivio sulla Svizzera vista attraverso un secolo di film stranieri. Si chiama “Backdrop Switzerland" ed è organizzata dall'Istituto Svizzero di Roma al Teatro dei Dioscuri al Quirinale. La mostra allestita a Roma si basa sull’omonimo libro di Cornelius Schregle. Attraverso l’occhio della telecamera, ma anche dalla visione che avevano della Svizzera registi, sceneggiatori e produttori stranieri, la mostra cinematografica offre uno spaccato della Confederazione e dei suoi clichés. La pubblicazione Backdrop Switzerland (2016, L’Âge d’Homme) di Cornelius Schregle da cui prende spunto la mostra, è stata possibile grazie al supporto di cinémathèque suisse e pro helvetia. Si tratta di sfondi di film - sia reali che ricreati - scelti da produttori e registi lungo tutto il 1900, come il duo americano Stanlio e Ollio (Laurel & Hardy) fino al contemporaneo Paolo Sorrentino. All’inizio del 1900 gli sfondi venivano ricreati con dipinti mentre oggi è la scenografia reale o ricreata che raffigura, in questo caso, luoghi comuni di una Svizzera reale e immaginaria, come i caveau delle banche, gli chalet di montagna, le romantiche rive di un lago. Attraverso una selezione di fotografie e film, il pubblico romano è invitato a scoprire la Svizzera attraverso immagini iconiche. L’esposizione, aperta al pubblico dal 5 dicembre fino al 31 gennaio 2019, sarà accompagnata, nel mese di gennaio 2019, da un ricco programma di proiezioni e conferenze.