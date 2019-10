Una situazione "ingiusta" secondo la Lega che non esita a definire l'attuale governo guidato da Giuseppe Conte come "illegittimo" e fa campagna per tornare alle urne il più presto possibile.

La destra italiana in piazza a Roma contro il governo 19 ottobre 2019 - 16:13 Una grande manifestazione antigovernativa si è tenuta sabato a Roma. Sono stati migliaia i sostenitori delle principali forze politiche di destra a rispondere all'appello. Il protagonista indiscusso del raduno in Piazza San Giovanni a Roma, denominato "Orgoglio italiano", è stato senza dubbio il leader della Lega Matteo Salvini che intende unire la destra e ha definito la manifestazione come "l'atto fondativo di un progetto di allargamento a forze diverse". È il primo grande meeting nazionale dopo il crollo del governo Lega e Movimento 5 stelle (M5S), provocato proprio dallo stesso ex ministro dell'interno la scorsa estate quando Salvini, forte del 38% di cui godeva la Lega nei sondaggi, sperava di portare il Paese a elezioni anticipate. Ma le cose non sono andate così. Il M5S ha formato un governo con l'ex "nemico", il Partito Democratico. Attualmente, sempre secondo i sondaggi, la Lega sarebbe in testa nella classifica delle intenzioni di voto degli italiani, a circa il 30%. M5S e PD oscillerebbero rispettivamente attorno al 18% e il 20%. Una situazione "ingiusta" secondo la Lega che non esita a definire l'attuale governo guidato da Giuseppe Conte come "illegittimo" e fa campagna per tornare alle urne il più presto possibile. Parlando delle regioni nelle quali presto si terranno le elezioni Salvini ha detto: "Italiani, su la testa le vinciamo tutte e nove, e li mandiamo a casa e al governo ci torna chi ha dimostrato di sapere governare".