Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

A Campione come nel resto della Lombardia riaprono bar e ristoranti: torna così un po' di vita nel villaggio. Keystone / Alessandro Della Bella

Riaprono negozi, bar e ristoranti in Lombardia, da oggi (lunedì) zona gialla. Chi abita in Svizzera può ora attraversare il confine con la regione anche senza un motivo specifico, ma serve però un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore. Una regola valida fino al 5 marzo. Le norme, ovviamente, sono valide anche per l'enclave di Campione d'Italia, dove gli esercizi pubblici possono tornare ad accogliere clienti.

Il Lombardia è ora consentito muoversi liberamente tra i comuni ma sarà ancora vietato, fino al 15 febbraio e per tutti, spostarsi da una regione all'altra. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 che si può infrangere solo per "comprovate esigenze", motivi di lavoro, salute ed emergenze.

Nella zona gialla i bar resteranno aperti dalle 5 alle 18, dopo è vietato l'asporto dai locali senza cucina. Anche i ristoranti saranno aperti fino alle 18, dopo è permessa la consegna a domicilio e fino alle 22 è possibile comprare cibo da asporto. Sarà inoltre possibile visitare un museo o ammirare una mostra dal lunedì al venerdì, ma non nei festivi e comunque con ingressi contingentati.

Aperti nei giorni feriali i centri commerciali: di sabato e nei festivi farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari situati al loro interno resteranno comunque aperti.

Consiglio di Stato ticinese in allerta

E proprio il fatto che da lunedì si possa andare in Lombardia e in Piemonte senza un motivo specifico, ha messo in allerta il Consiglio di Stato ticinese. L'esecutivo ha scritto al Consiglio Federale per chiedere l'introduzione di contromisure puntuali per frenare il turismo degli acquisti e gli spostamenti in Italia non necessari. Si parla di test rapidi per chi rientra in Svizzera e di divieto di recarsi in Lombardia e in Piemonte per spesa e ristorazione. Il Consiglio di Stato ha pure sollecitato Berna a rispondere rapidamente, chiedendo che le restrizioni vengano attuate fino a fine febbraio.

Il servizio del Quotidiano:





tvsvizzera.it/fra con RSI