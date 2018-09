Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La prova del nove per il governo italiano 19 settembre 2018 - 20:59 Riuscirà il governo Lega-5 Stelle a mantenere le sue promesse fatte in campagna elettorale? La prossima settimana inizierà la stesura del documento di economia e finanza. Reddito di cittadinanza, flat tax, superamento della Legge Fornero sulle pensioni. Le promesse del nuovo governo italiano sono state tante. Ora si tratta però di mettere nero su bianco quella che concretamente sarà la sua politica economica. Sulle riforme pesa naturalmente lo stato delle finanze e il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Il ministro dell'economia Tria vorrebbe rispettare rigorosamente gli impegni sul deficit/Pil, mentre Salvini e Di Maio sono più possibilisti. Nel servizio, la Radiotelevisione svizzera ha sentito i pareri di Gianni Dragoni, economista de Il Sole 24 ore e di Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera.