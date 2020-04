Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

"Così come domani si dovrà stare attenti" a che le mafie non traggano vantaggio "dalla ricostruzione".

Anche perché gli investimenti pubblici e i relativi appalti sono essi stessi terreno di possibili infiltrazioni. L'attenzione, a ben vedere, "deve partire da subito", conclude Nicaso. Ad esempio "i soldi messi a disposizione per i bisognosi devono essere filtrati da un'analisi investigativa per evitare che finiscano nelle mani sbagliate".

Persone che "lavoravano senza contratto formale e oggi non possono godere di ammortizzatori sociali" o aiuti, osserva il magistrato antimafia Roberto Tartaglia, "costituiscono il tipico bacino possibile" di manodopera per le attività illecite.

Con i loro immensi capitali, le mafie non sono affatto in difficoltà ed è anzi in periodi come questo che rischiano di infiltrarsi ancor di più nel tessuto economico e sociale.

In Italia, il dibattito attorno al decreto col quale il governo inietta liquidità a sostegno delle imprese in difficoltà ha consentito di riflettere tra l'altro sul possibile vantaggio che la criminalità organizzata potrebbe trarre dalla crisi innescata dall'epidemia di coronavirus, specie nel caso di un intervento tardivo dello Stato. La RSI ne ha parlato con due esperti.

Criminalità organizzata Per le mafie non esiste crisi coronavirus

