Il Centro europeo per le previsioni a medio termine segnala il probabile arrivo di una nuova perturbazione dai quadranti orientali, che potrà causare Scirocco lungo tutto il bacino adriatico. Il vento dovrebbe iniziare a soffiare con forza moderata a partire dalle ore 16.00 di giovedì pomeriggio, si intensificherà nell'arco della notte e potrà far registrare venerdì, nel momento della massima astronomica, velocità massime tra 21 e 43 chilometri all'ora sotto costa e tra 43 e 64 all'ora nell'alto e medio Adriatico.

Mercoledì sera il premier Giuseppe Conte si è recato nella città lagunare per rendersi conto di persona dei danni subiti. Secondo una prima stima si aggirano attorno ai cento milioni di euro. Un consiglio dei ministri straordinario è stato organizzato per oggi. Conte ha inoltre assicurato che nel 2021 entrerà in vigore il famoso sistema MOSE, atteso ormai da decenni, e che consiste in un sistema di dighe in grado di proteggere la città dalle maree.

Sono stati scongiurati, per ora, nuovi allagamenti a Venezia dove la crescita dell’acqua alta ha raggiunto nella notte fra mercoledì e giovedì gli 80 centimetri, un livello inferiore rispetto ai 125 attesi. L'attenzione rimane però alta per possibili nuove precipitazioni.

