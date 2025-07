Un’ora in più per raggiungere Malpensa dal Ticino

Viaggiatrici e viaggiatori dovranno portare pazienza per un mese. Keystone / Ti-Press / Davide Agosta

Dal 28 luglio al 24 agosto stop ai treni: lo scalo sarà raggiungibile solo con i bus sostitutivi - L’aeroporto è un cantiere: lavori in corso alla nuova linea per Milano, a quella per il Sempione e al restyling in vista delle Olimpiadi.

4 minuti

RSI Info/Joe Pieracci

In piena alta stagione turistica, tra il 28 luglio ed il 24 agosto, per raggiungere l’aeroporto di Malpensa in treno partendo dal Ticino ci si impiegherà un’ora in più. La causa? “Importanti lavori di potenziamento infrastrutturale” della linea da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ha comunicato TILO martedì. “Si tratta dell’implementazione di sistemi tecnologici avanzati per la gestione e la sicurezza della rete”, precisa alla RSI l’Ufficio stampa di TILO. “I lavori vengono effettuati presso gli Impianti di Gallarate, Albizzate, Varese, Induno Olona, PM Bevera e Porto Ceresio. Inoltre, vengono effettuati lavori per il rinnovo dei binari da Gallarate al confine”.

Insomma è soprattutto una questione di sicurezza. Restano però alcuni dubbi. Anzitutto, non si sarebbe potuto realizzare queste opere senza chiudere la linea? No. “I lavori vengono effettuati dal gestore dell’infrastruttura che ha deciso di chiudere la linea”. A decidere è insomma Rete Ferroviaria Italiana (RFI), TILO non ha scelta.

E come mai si è scelto di realizzarli proprio in estate, quando tante persone utilizzano lo scalo di Malpensa per partire per le ferie? “Secondo RFI l’affluenza in questo periodo è minore, rispetto ad altri periodi dell’anno, per la chiusura delle scuole e per le ferie aziendali”, afferma TILO. Resta il disagio per i turisti, “che si riassume nel cambio del mezzo di trasporto e in tempi di percorrenza più lunghi”.

Dunque, chi vorrà comunque recarsi con i mezzi pubblici allo scalo milanese, dovrà stimare un certo ritardo. Ma quanto prima dovrà partire? Un’ora prima? Due ore prima? “Sarà attivo un servizio di bus sostitutivi tra Stabio e Malpensa (e viceversa) T1/T2 che generalmente effettuerà tutte le fermate tra Stabio e Gallarate (mentre il treno tra Varese e Gallarate non effettua fermate).

Il tempo di percorrenza tra Stabio e Malpensa T1/T2 è di circa 2 ore, quindi – conclude TILO – circa un’ora in più alla normale percorrenza in treno. Alcune corse quotidiane saranno invece dirette Stabio Malpensa (e viceversa) con tempi di percorrenza inferiori. Eventuali ritardi del trasporto sostitutivo sono soggetti a variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Importante rimane la consultazione dell’orario online”.

Malpensa-Milano e Malpensa-Sempione: lavori in corso L’allacciamento dei binari della nuova ferrovia che collegherà l’aeroporto di Malpensa alla linea del Sempione è in fase avanzata e si articola in due tappe principali: – dal 2026 è prevista l’attivazione del collegamento in direzione Gallarate/Milano, con i lavori infrastrutturali già in fase di completamento. L’opera sarà consegnata entro fine 2025, per poi passare alla fase di attivazione con l’inizio del nuovo anno – dal 2028 sarà invece attivato il collegamento in direzione Domodossola/Svizzera. Questo ritardo è dovuto alla necessità di aggiornare l’apparato di controllo (ACEI) della stazione di Casorate, che sarà sostituito con un sistema ERTMS di nuova generazione.

Malpensa: il T1 è un cantiere in vista di Milano-Cortina 2026 L’aeroporto di Malpensa è attualmente un grande cantiere: il Terminal 1 è al centro di un restyling da quasi 30 milioni di franchi in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. I lavori riguardano: – rifacimento completo delle aree di arrivo e partenza, con nuovi spazi verdi, illuminazione LED e materiali innovativi



– accessibilità migliorata per atleti e passeggeri con mobilità ridotta, con percorsi dedicati e rimozione delle barriere architettoniche



– nuove aree di sosta per bus olimpici e una zona bagagli dedicata agli sciatori



– rinnovamento estetico con colonne rivestite in legno e vegetazione, nuove vetrate e porte automatiche Il terminal sarà il principale punto di accesso per le delegazioni olimpiche, con picchi previsti di oltre 340’000 passeggeri durante l’evento olimpico.

Malpensa: il T1 si ammoderna in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. RSI Info

