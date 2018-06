Se per la tratta Lugano-Ponte Tresa è tutto pronto, per il Tram-treno del Luganese la palla passa lunedì prossimo al Gran Consiglio (parlamento) ticinese, che ha in agenda la votazione su un credito di oltre 60 milioni di franchi.

Lugano-Ponte Tresa, ecco il nuovo "trenino" 14 giugno 2018 - 20:20 Sono stati presentati giovedì ad Agno i convogli che circoleranno dal 2027 sulla rete Tram-treno del Luganese. In realtà debutteranno ben prima, e cioè attorno al 2020, sulla linea ferroviaria Lugano-Ponte Tresa. Il "trenino" -come è comunemente chiamato nella regione- va in pensione. Sui binari della linea la FLP, che porta i residenti del Malcantone (e anche qualche pendolare varesino) verso Lugano, cominceranno a circolare 9 convogli più sicuri e silenziosi. Sono gli stessi che, fra una decina d'anni, permetteranno di raggiungere anche Agno, Bioggio e Manno. Un investimento di 47 milioni di franchi, in vista del "metrò del Luganese" (Rete tram-treno) che si muoverà con una cadenza tra i 7 e i 10 minuti. Se per la tratta Lugano-Ponte Tresa è tutto pronto, per il Tram-treno del Luganese la palla passa lunedì prossimo al Gran Consiglio (parlamento) ticinese, che ha in agenda la votazione su un credito di oltre 60 milioni di franchi.