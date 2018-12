Claudio Zali, nel chiedere di considerare i possibili effetti sul traffico locale, osserva però come il tratto di A13 tra Magadino e Ascona non sia (ancora) collegato al resto della rete delle strade nazionaliLink esterno .

Un scelta però verosimile per i visitatori occasionali: il direttore del Dipartimento del territorioLink esterno del Canton Ticino, Claudio Zali, condivide così le perplessità avanzate dai comuni, in particolare quello di Minusio.

In realtà, che i pendolari possano preferire un percorso più lungo per risparmiare il prezzo della ' vignettaLink esterno ' (40 franchi l'anno) è tutto da dimostrare.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Preoccupa la 'vignetta' sulla A13 nel Locarnese 05 dicembre 2018 - 21:05 La prevista obbligatorietà del contrassegno autostradale sulla A13 tra il piano di Magadino e Ascona preoccupa alcuni comuni del Locarnese. Insieme al Cantone, chiedono a Berna di concedere l'esenzione. La preoccupazione è sostanzialmente una: che gli automobilisti provenienti dall'Italia -compresi i lavoratori frontalieri, che si spostano ogni giorno- tornino a percorrere le "vecchie" strade cantonali, paralizzando il traffico locale. In realtà, che i pendolari possano preferire un percorso più lungo per risparmiare il prezzo della 'vignetta' (40 franchi l'anno) è tutto da dimostrare. Un scelta però verosimile per i visitatori occasionali: il direttore del Dipartimento del territorio del Canton Ticino, Claudio Zali, condivide così le perplessità avanzate dai comuni, in particolare quello di Minusio. Il "ministro", recepita una lettera della Commissione intercomunale dei trasporti, fa sapere che il Consiglio di Stato (governo) si farà portavoce verso l'Ufficio federale delle strade per chiedere l'esenzione dall'obbligo del contrassegno. L'introduzione dell'obbligo è l'effetto, automatico, di un passaggio di proprietà della strada: dal 2020, sarà "strada nazionale di seconda classe". Claudio Zali, nel chiedere di considerare i possibili effetti sul traffico locale, osserva però come il tratto di A13 tra Magadino e Ascona non sia (ancora) collegato al resto della rete delle strade nazionali.