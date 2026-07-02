Lombardia: sui ristorni troveremo una soluzione con il Ticino ma nessun diktat

Keystone / Christian Beutler

L'assessore lombardo Sertori rassicura i Comuni sull'assenza di effetti immediati dal blocco dei ristorni, auspicando una soluzione diplomatica tra Italia e Svizzera basata sulla leale collaborazione e non su minacce.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

Il blocco dei ristorni minacciato dal Canton Ticino “non ha effetti immediati, i nostri Comuni possono stare tranquilli, perché quelli pagati sono relativi a due anni fa”. Così l’assessore della Regione Lombardia agli Enti locali Massimo Sertori.

Un accordo “riusciremo a trovarlo, i rapporti bilaterali sono ottimi e con gli amici svizzeri siamo sempre stati in grado di trovare delle soluzioni. A patto però che il confronto avvenga su un piano di leale collaborazione. Non ci si può sedere a un tavolo e minacciare di non versare quanto è dovuto”.

“Il Ticino – spiega Sertori – ritiene che questo contributo sia lesivo della revisione degli accordi italo-svizzeri del 1974 e per questo hanno sospeso in via preventiva il 50% dei ristorni. Ovviamente, è una loro versione. Fra l’altro lesiva di un accordo internazionale fra Italia e Svizzera. Quindi saranno Roma e Berna a dover affrontare la situazione”.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Frontalieri, il Ticino blocca i ristorni, Roma e Berna cercano il dialogo Questo contenuto è stato pubblicato al Il vertice di Roma tra Keller-Sutter e Giorgetti si è svolto all’ombra della decisione del Ticino di trattenere parte dei ristorni destinati alla Lombardia. Di più Frontalieri, il Ticino blocca i ristorni, Roma e Berna cercano il dialogo

“Prendo atto – aggiunge – dell’incontro che c’è stato tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter. Sono convinto che si possa trovare una soluzione, a patto di confrontarsi alla pari”.

E comunque “non è corretto – osserva – parlare di ‘tassa sulla salute’. I frontalieri fino al 2000 hanno sempre pagato. Poi sono cambiate un po’ le cose. Dal 2000 in poi, i lavoratori frontalieri possono optare o per il servizio sanitario svizzero o per quello italiano. Se optano per il primo – conclude – pagano un’assicurazione privata che costa minimo 350 franchi al mese. Se scelgono per quello italiano, per un vuoto normativo, hanno l’assistenza sanitaria gratuita per loro e anche per i familiari a carico”.

Articoli più popolari