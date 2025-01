Linea Milano-Domodossola, un sindaco piemontese scrive a Salvini e Santanchè

Ai ministri dei trasporti e del turismo è stata indirizzata una lettera per chiedere di istituire al più presto un tavolo tecnico permanente in merito ai lavori sulla linea ferroviaria, che ne prevedono di nuovo la chiusura estiva.

Il sindaco di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), Alessandro Monti, ha scritto una lettera indirizzata al ministro dei trasporti Matteo Salvini, alla ministra del turismo Daniela Santanchè, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e ai vertici di Rete ferroviaria italiana per chiedere di istituire al più presto un tavolo tecnico permanente in merito ai lavori sulla linea ferroviaria Domodossola-Milano, che ne prevedono la chiusura temporanea nei mesi estivi, come già accaduto la scorsa estate.

“Avendo appreso dagli organi d’informazione locali in questi giorni che la tratta ferroviaria tra Domodossola e Milano sarà completamente chiusa al traffico ferroviario dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025, scrivo per esprimere la mia profonda preoccupazione in merito alla chiusura totale della tratta ferroviaria” si legge nel testo. “Ancora una volta non siamo informati direttamente – sottolinea Monti, che già a giugno dello scorso anno aveva sollecitato risposte – e tali decisioni hanno ripercussioni economiche e sociali sui nostri territori”.

“Non si tratta di un tavolo per opporsi ai necessari investimenti – conclude il primo cittadino del comune che si affaccia sul lago Maggiore – ma un luogo dove coordinarsi, conoscere, approfondire e nel caso fare proposte su come ridurre al minimo i disagi, sia per turisti che per pendolari”.

