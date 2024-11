I frontalieri in Svizzera superano quota 400’000

Sono oltre 230'000 le lavoratrici e i lavoratori frontalieri francesi in Svizzera. Keystone / Jean-Christophe Bott

Nel terzo trimestre del 2024, il numero di lavoratrici e lavoratori in Svizzera che provengono da oltre confine è nuovamente aumentato. Sostanzialmente stabili quelli provenienti dall'Italia, mentre dalla Francia l'incremento è stato importante.

1 minuto

tvsvizzera.it/mar

Alla fine di settembre, il numero di persone frontaliere straniere con un permesso di lavoro G attive in Svizzera era pari a circa 403’000. Il loro numero complessivo è aumentato del 2,4% rispetto al 3° trimestre 2023, ha indicato giovedì l’Ufficio federale di statistica.

Per la prima volta si è superata la soglia di 400’000 lavoratori e lavoratrici provenienti dai Paesi limitrofi.

Contenuto esterno

L’incremento è stato marcato soprattutto per la Francia, con un aumento di quasi 2’500 persone. A fine settembre poco più della metà dei frontalieri e delle frontaliere era domiciliata in questo Paese.

Per quanto concerne l’Italia i dati sono sostanzialmente stabili, come si può vedere dal grafico. Lo stesso vale per la Germania.

Negli ultimi cinque anni il numero di persone frontaliere è aumentato da 339’000 nel terzo trimestre 2019 a 403’000 nel terzo trimestre 2024, il che corrisponde a un incremento del 19%.

Altri sviluppi Le conseguenze del nuovo accordo sui frontalieri Il 17 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo accordo italo-svizzero sull’imposizione dei frontalieri. Cosa cambia con questa intesa? Di più Le conseguenze del nuovo accordo sui frontalieri