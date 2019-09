Per lo stesso delitto si trovano già in carcere il figlio dell'arrestato e un'altra persona.

Italiano sospettato di omicidio arrestato nel Luganese 07 settembre 2019 - 20:25 Un 51enne italiano è stato arrestato in un hotel nel Luganese. Sull'uomo pendeva un ordine di arresto internazionale spiccato dal Tribunale di Crotone. Le accuse nei suoi confronti sono di duplice omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e infrazione alla legge sulle armi. I fatti di cui l'uomo è accusato sarebbero avvenuti a Mesoraca, in Calabria, in aprile. I resti di coloro che si ritiene siano le vittime, due allevatori, padre e figlio, sono stati trovati in un auto bruciata. Il crimine sarebbe maturato, secondo gli inquirenti italiani, per questioni di eredità e legate allo sconfinamento di capi di bestiame in terreni vicini. Per lo stesso delitto si trovano già in carcere il figlio dell'arrestato e un'altra persona. L'estradizione avrà luogo a breve, comunica la polizia cantonale ticinese.