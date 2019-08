Il vetro da riciclare raccolto in Ticino lo gestisce un’azienda di Gerenzano in provincia di Varese che lavora 24 ore al giorno e sette giorni su sette. La materia prima viene venduta poi alle vetrerie. Dal Ticino ogni anno giungono circa 11 mila tonnellate di vetro da riciclare. In totale la 'azienda a conduzione familiare ricicla ogni anno circa 300 mila tonnellate di rifiuti.

La via del vetro e il suo ciclo infinito 05 agosto 2019 - 08:41 Come e dove viene riciclato il vetro? C’è una società in provincia di Varese che acquista questo materiale dalla Svizzera italiana per trattarlo e rivenderlo. E il vetro può essere riciclato all'infinito. Il vetro da riciclare raccolto in Ticino lo gestisce un’azienda di Gerenzano in provincia di Varese che lavora 24 ore al giorno e sette giorni su sette. La materia prima viene venduta poi alle vetrerie. Dal Ticino ogni anno giungono circa 11 mila tonnellate di vetro da riciclare. In totale la 'azienda a conduzione familiare ricicla ogni anno circa 300 mila tonnellate di rifiuti. Guardate il servizio per saperne di più e conoscere così il "ciclo" del vetro che è riciclabile all'infinito mantenendo le sue qualità intatte.