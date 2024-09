Cranio umano trovato in zona Bagni di Craveggia

Altri sviluppi Svizzera-UE, “l’ accordo va sottoposto a referendum obbligatorio” Questo contenuto è stato pubblicato al Il futuro accordo con l'Ue va respinto poiché limita eccessivamente la democrazia diretta e la sovranità del Paese, due elementi alla base del successo, soprattutto economico, della Svizzera. Di più Svizzera-UE, “l’ accordo va sottoposto a referendum obbligatorio”

Altri sviluppi Italia, sgominati i “clan” degli ultras di Inter e Milan Questo contenuto è stato pubblicato al A Milano diverse persone sono state arrestate nell’ambito di una grande inchiesta sul tifo organizzato di Inter e Milan. Di più Italia, sgominati i “clan” degli ultras di Inter e Milan

Altri sviluppi Risparmi potenziali di 13,1 miliardi di franchi per i Cantoni Questo contenuto è stato pubblicato al Uno studio ha individuato un potenziale di economie di 13,1 miliardi di franchi per i Cantoni. Solo nel settore dell'istruzione si potrebbero teoricamente risparmiare più di cinque miliardi all'anno, secondo un'analisi dell'Università di Losanna e di PWC. Di più Risparmi potenziali di 13,1 miliardi di franchi per i Cantoni

Altri sviluppi Primo risarcimento per danni da vaccino contro il Covid-19 Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta in Svizzera una persona ha ricevuto un compenso per una lesione causata dal vaccino contro il coronavirus. La donna riceverà un risarcimento per torto morale di 12'500 franchi e un indennizzo di 1'360 franchi. Di più Primo risarcimento per danni da vaccino contro il Covid-19

Altri sviluppi Nuove centrali nucleari, una maggioranza si dice d’accordo Questo contenuto è stato pubblicato al Il 53% dei cittadini sostiene il progetto del Governo volto ad abolire il divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera. I risultati mostrano un divario di genere: gli uomini (63%) sono più favorevoli delle donne (44%). Di più Nuove centrali nucleari, una maggioranza si dice d’accordo

Altri sviluppi Il CERN festeggia 70 anni di ricerca e tante scoperte Questo contenuto è stato pubblicato al Il CERN di Meyrin (GE) festeggia oggi il suo 70° anniversario. Il 29 settembre 1954 i dodici Stati membri ratificarono la convenzione di fondazione di quello che allora si chiamava "Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare", dandogli il celebre acronimo. Di più Il CERN festeggia 70 anni di ricerca e tante scoperte

Altri sviluppi Classe media in pensione con 1,6 milioni, ma non sono tanti Questo contenuto è stato pubblicato al I babyboomer della classe media vanno in pensione con un patrimonio di 1,6 milioni di franchi, includendo cassa pensioni e immobili. Di più Classe media in pensione con 1,6 milioni, ma non sono tanti

Altri sviluppi Olimpiadi 2038, un gruppo di lavoro per accompagnare la candidatura elvetica Questo contenuto è stato pubblicato al Organizzare le Olimpiadi invernali in Svizzera è "una grande opportunità per il Paese". Lo afferma il Consiglio federale in un comunicato nel quale fa intendere fra le righe di sostenere la candidatura elvetica ai giochi del 2038. Di più Olimpiadi 2038, un gruppo di lavoro per accompagnare la candidatura elvetica

Altri sviluppi Annullata dal Tribunale federale la sentenza contro un eritreo che spinse una donna sotto un treno Questo contenuto è stato pubblicato al Aveva spinto una donna sui binari del treno presso la stazione centrale di Zurigo ed era stato condannato dalla giustizia cantonale. Il caso di un cittadino eritreo è sbarcato al Tribunale federale (TF) di Losanna, che oggi ha annullato la sentenza di secondo grado. Di più Annullata dal Tribunale federale la sentenza contro un eritreo che spinse una donna sotto un treno