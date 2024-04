Cantiere sull’A9 a Como, iniziato il conto alla rovescia

Per l'Ascensione i lavori sul tratto autostradale a ridosso del confine italosvizzero saranno finalmente ultimati.

Una buona notizia per pendolari e vacanzieri in transito tra Ticino e Lombardia. La Società Autostrade ha confermato le voci che si stavano moltiplicando nelle scorse settimane: il cantiere sull’A9 Lainate-Chiasso, a poca distanza dalla dogana di Brogeda, verrà tolto entro il 9 di maggio, alla vigilia degli importanti esodi estivi.

Giorno e ora esatti non vengono citati ma di sicuro l’apertura al traffico non avverrà prima del ponte del Primo maggio (che nella Repubblica comprende anche il 25 aprile, anniversario della Liberazione) e quindi i disagi, come è avvenuto durante la recente Pasqua, si protrarranno nei prossimi giorni, come sanno bene le e gli utenti che negli ultimi tre anni hanno viaggiato sull’A9.

Autostrade per l’Italia aveva infatti deciso di non sospendere i lavori durante i primi ponti primaverili, proprio per completare i lavori prima dei grandi flussi estivi dei vacanzieri. Quindi viene chiesto alle e ai conducenti di auto e mezzi pesanti un piccolo supplemento di pazienza.

Il transito proseguirà su una sola carreggiata per direzione di marcia con inevitabili rallentamento e code, in particolare nelle fasce orarie frequentate dalle e dai frontalieri. Così come le ripetute chiusure notturneCollegamento esterno dell’autostrada tra Como Centro e la Svizzera, con deviazione sulla contorta strada periferica tra San Fermo della battaglia (Como) alla dogana di Chiasso Strada.

Perlomeno, assicura Autostrade per l’Italia, i tunnel a sud del valico di Brogeda saranno a posto per il prossimo mezzo secolo. Gli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dell’infrastruttura autostradale ha richiesto un investimento di 60 milioni di euro.

