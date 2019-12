La battaglia attorno al 5G, alla quinta generazione di telefonia mobile si fa sempre più accesa. In tutta la Svizzera si stanno raccogliendo firme per bloccare lo sviluppo della rete 5G, fino a quando non si saprà qual è l’impatto delle onde elettromagnetiche sulla salute.

La battaglia attorno alla tecnologia 5G Alessandra Maffioli, Falò RSI 14 dicembre 2019 - 13:03 La battaglia attorno al 5G, alla quinta generazione di telefonia mobile si fa sempre più accesa. In tutta la Svizzera si stanno raccogliendo firme per bloccare lo sviluppo della rete 5G, fino a quando non si saprà qual è l’impatto delle onde elettromagnetiche sulla salute. Le risposte chiare e definitive non ne arrivano e neppure il rapporto degli esperti guidati dall’Ufficio federale dell’ambiente ha contribuito a sciogliere i dubbi. E quindi i campi sono più divisi che mai, tra chi preferisce fermarsi e riflettere e chi ritiene che lo sviluppo del Paese passi attraverso la digitalizzazione e quindi anche il 5G. Falò, la trasmissione di approfondimento della RSI, ha tentato di portare un po’ di chiarezza in un tema che appassiona e spaventa e attorno al quale c’è parecchia confusione. + domande e risposte sul 5G Ecco la trasmissione intera, si va dalla Svizzera alla Corea per capire le implicazioni e le applicazioni della tecnologia 5G che fa tanto discutere un po' ovunque nel mondo.