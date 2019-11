In materia di limiti delle radiazioni diversi attori hanno scelto la prudenza.

(© Keystone / Peter Klaunzer)

È stato presentato giovedì il rapporto sulla tecnologia di telefonia mobile 5G, stilato da un gruppo di lavoro istituito un anno fa dall'allora consigliera federale Doris Leuthard. Gli esperti raccomandano il proseguimento del monitoraggio dei rischi per la salute, nonché l'intensificazione della ricerca e dell'informazione al pubblico, ma non sono riusciti ad accordarsi su un'eventuale modifica dei valori limite per le emissioni elettromagnetiche.

Secondo una notaLink esterno odierna, il gruppo di lavoro non ha eseguito alcuno studio proprio sui rischi.

Il rapporto illustra l'attuale stato delle conoscenze in materia di effetti delle radiazioni sulla salute: al di sotto degli attuali limiti, non è stato possibile dimostrare alcun effetto sulla salute degli individui, mentre gli effetti delle emissioni sulle frequenze che si prevede di utilizzare in futuro per il 5G non sono ancora stati chiariti in modo definitivo.

Il documento include proposte su come modellare l'approvvigionamento futuro della popolazione e dell'economia e su come gestire l'esposizione alle radiazioni.

Scarica il rapporto in pdfLink esterno





(2) Servizio del TG sul rapporto del gruppo di lavoro 5G istituito dall'ex ministra dei trasporti Leuthard Nel servizio RSI, alcuni estratti dal rapporto e l'intervista al presidente del gruppo di lavoro.

Compito del gruppo di lavoro, istituito nel settembre del 2018, era analizzare esigenze e rischi connessi alla creazione di reti 5G. Ne hanno fatto parte rappresentanti degli uffici federali coinvolti, di autorità cantonali e comunali, degli operatori di telefonia mobile e professionisti della salute. Lo ha presieduto il vicedirettore dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) Paul Steffen.

Secondo l'attuale ministra delle comunicazioni Simonetta Sommaruga, subentrata a Doris Leuthard nel dossier, in materia di limiti delle radiazioni diversi attori hanno scelto la prudenza, sostenuti anche da un movimento popolare.





Contro il 5G, o quantomeno per una moratoria sulla tecnologia, sono state lanciate in Svizzera una petizione e un'iniziativa popolare (nella foto, la dimostrazione del 10 maggio a Berna). (© Keystone / Peter Klaunzer)

Lo scorso 10 maggio, oltre un migliaio di persone aveva manifestato a Berna per chiedere una moratoria nazionale sul 5G e dichiarare la propria contrarietà a un aumento dei valori limite. Il comitato 'Stop 5G' auspica che non si proceda con questa tecnologia fino a quando non sarà disponibile un numero sufficiente di studi scientifici indipendenti.

Il 18 ottobre, una petizione che chiede una moratoria sullo sviluppo del nuovo standard di telefonia mobile, corredata di quasi 40'000 firme, è stata depositata presso il Dipartimento federale delle comunicazioni. È stata inoltre lanciata di recente un'iniziativa popolare denominata 'Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico'.

I cantoni Ginevra e Vaud hanno dichiarato una moratoria sull'istallazione della tecnologia.





(1) Scheda del TG sui vari oppositori al 5G, le loro ragioni, il rischio di conflitti Scheda del TG sui vari comitati oppositori del 5G, e il rischio di conflitto tra di essi.

In aprile, per preparare lo sviluppo della rete 5G, il Consiglio federale (governo) aveva approvato una modifica tecnica nell'ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Due mesi prima erano state attribuite le relative nuove frequenze a tre operatori di telefonia mobile.



tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 28.11.2019)

