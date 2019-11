In Ticino, la collaborazione tra Svizzera e Italia nello stesso ambito ha portato prima alla creazione del Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale CCPDLink esterno , all'apertura di un ufficio detto binazionale (nel quale funzionari e agenti delle forze di autorità e forze dell'ordine delle due parti collaborano per velocizzare le operazioni di riammissione ordinarie e semplificate di persone fermate) e, da qualche mese, all'impiego di pattuglie miste.

Pattuglie miste italo-svizzere nei Grigioni 22 novembre 2019 - 11:50 Pattuglie miste di polizia, svizzere e italiane, saranno operative dal prossimo anno in Valposchiavo, Bregaglia, Val Monastero e altre aree del Canton Grigioni. Le prime due giornate di formazione per questa cooperazione internazionale, che mira a rafforzare la lotta alla criminalità nelle zone di confine, si sono tenute questa settimana. Le nuove unità saranno composte di militari dei Carabinieri e agenti della Polizia di Stato italiana da una parte, e agenti della Polizia cantonale grigionese e funzionari dell'Amministrazione federale delle dogane AFD (guardie di confine) dall'altra. Copriranno le province di Bolzano e Sondrio e il corrispettivo versante svizzero, incluse l'Engadina, la Mesolcina e la Valle del Reno. L'inizio della formazione era focalizzato sulla legislazione vigente nella Confederazione e nella vicina Repubblica. Vi hanno preso parte una trentina di militi. La terza e la quarta giornata di apprendimento si terranno nel corso del mese di dicembre a Silandro, in Val Venosta. Con questa nuova strategia, la Cantonale grigionese si attende una migliore copertura nella regione di confine, considerata ora -si legge in una nota- "un unico spazio entro il quale si muove la criminalità". I precedenti Da una decina d'anni, nella zona di frontiera con l'Austria, la polizia grigionese, sempre di concerto con l'Amministrazione federale delle dogane AFD, esegue controlli congiunti con le autorità d'oltre confine. In Ticino, la collaborazione tra Svizzera e Italia nello stesso ambito ha portato prima alla creazione del Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale CCPD, all'apertura di un ufficio detto binazionale (nel quale funzionari e agenti delle forze di autorità e forze dell'ordine delle due parti collaborano per velocizzare le operazioni di riammissione ordinarie e semplificate di persone fermate) e, da qualche mese, all'impiego di pattuglie miste.