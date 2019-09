Da parte sua il legale del presidente, Rudolph Giuliani, ha ammesso giovedì in un'intervista di aver chiesto a Kiev di indagare il figlio di Joe Biden, Hunter, che ha lavorato per un gruppo energetico ucraino durante la vicepresidenza di suo padre sotto Barack Obama.

Un'indagine parlamentare è stata avviata per verificare eventuali pressioni dell'entourage di Donald Trump su Kiev affinché venisse aperta un'inchiesta per corruzione nei confronti di Joe Biden, che al momento appare come lo sfidante democratico con maggiori possibilità di successo.

Nuova grana in vista per Donald Trump: secondo diversi media statunitensi il presidente americano avrebbe più volte fatto pressioni sul suo omologo ucraino Volodimir Zelenski, nel corso di un colloquio telefonico tenutosi in luglio, affinché venisse aperta un'indagine sul figlio dell'ex vicepresidente Joe Biden, suo rivale nella corsa per la Casa Bianca nel 2020.

