L'intenzione e quella di selezionarne e raccoglierne un certo numero per creare in futuro una collezione che permetta di ricordare meglio il tempo del coronavirus. Il Museo sta inoltre preparando anche un'esposizione digitale.

Il Museo Storico di Lucerna ritiene che rischiano di scomparire dopo la crisi. Un motivo in più per raccoglierli al fine di documentare questo particolare periodo per le future generazioni.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Il virus è invisibile ad occhio nudo, ma così non sono gli oggetti creati a causa sua: i cartelloni delle autorità, le lettere che i bambini scrivono ai nonni, o altri oggetti creati perché in questo momento siamo tutti a casa.

