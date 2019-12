Dopo aver consultato il servizio delle risorse umane, il Governo cantonale ha così deciso di intervenire, non da ultimo per una questione di immagine. Per ora, il provvedimento si applica solo in due edifici governativi nella capitale cantonale. I fumatori dovranno inoltre allontanarsi dall'entrata degli edifici, poiché i posacenere sono stati rimossi.

Fuori dagli edifici di Bellinzona – scriveva inoltre Badasci – si vedono infatti spesso "funzionari in pausa sigaretta oltre le consuete pause del mattino e del pomeriggio. Pause che anche alla maggior parte dei colleghi non fumatori sono sempre più indigeste".

Il provvedimento fa seguito a un'interrogazioneLink esterno del granconsigliere leghista (parlamentare cantonale) Fabio Badasci, il quale chiedeva al Governo se "non intenderebbe disincentivare il fumo negli stabili dell'Amministrazione cantonale […] prevedendo una timbratura apposita per quei dipendenti che più volte, nell’arco della giornata, escono all’esterno degli edifici per fumare".

In Ticino i dipendenti pubblici dovranno timbrare il cartellino per uscire a fumare

E dal prossimo primo febbraio, i dipendenti dell'amministrazione cantonale ticinese prima di uscire a fumare una 'bionda' dovranno timbrare il cartellino. In altre parole, se vorranno fumare non dovranno farlo sul normale orario di lavoro.

I tempi si fanno sempre più difficili per i fumatori. Nei locali pubblici il divieto di fumo a livello nazionale è in vigore dal 2010, mentre da qualche mese nelle stazioni ferroviarie è possibile fumare solo in alcune aree ristrette.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Vuoi fumare? Prima si timbra 23 dicembre 2019 - 20:17 Dal primo febbraio parte dei dipendenti dell'amministrazione cantonale ticinese potranno uscire a fumare ma solo dopo aver timbrato il cartellino. I tempi si fanno sempre più difficili per i fumatori. Nei locali pubblici il divieto di fumo a livello nazionale è in vigore dal 2010, mentre da qualche mese nelle stazioni ferroviarie è possibile fumare solo in alcune aree ristrette. E dal prossimo primo febbraio, i dipendenti dell'amministrazione cantonale ticinese prima di uscire a fumare una 'bionda' dovranno timbrare il cartellino. In altre parole, se vorranno fumare non dovranno farlo sul normale orario di lavoro. Come già nel 2007, quando fu il primo cantone ad introdurre il divieto di fumo nei locali pubblici, il Ticino fa così opera di pioniere. Il servizio del Quotidiano: Il provvedimento fa seguito a un'interrogazione del granconsigliere leghista (parlamentare cantonale) Fabio Badasci, il quale chiedeva al Governo se "non intenderebbe disincentivare il fumo negli stabili dell'Amministrazione cantonale […] prevedendo una timbratura apposita per quei dipendenti che più volte, nell’arco della giornata, escono all’esterno degli edifici per fumare". Fuori dagli edifici di Bellinzona – scriveva inoltre Badasci – si vedono infatti spesso "funzionari in pausa sigaretta oltre le consuete pause del mattino e del pomeriggio. Pause che anche alla maggior parte dei colleghi non fumatori sono sempre più indigeste". Una misura che farà scuola? Dopo aver consultato il servizio delle risorse umane, il Governo cantonale ha così deciso di intervenire, non da ultimo per una questione di immagine. Per ora, il provvedimento si applica solo in due edifici governativi nella capitale cantonale. I fumatori dovranno inoltre allontanarsi dall'entrata degli edifici, poiché i posacenere sono stati rimossi. La misura è sicuramente destinata a fare discutere. Molti puntano il dito contro appunto le assenze più frequenti dei fumatori (Badasci nella sua interrogazione parlava di 50/60 minuti al giorno di assenza dal posto di lavoro). In questo senso, uno studio dell'Università dell'Ohio era giunto alla conclusione che ogni fumatore costa circa 6'000 dollari all'anno al suo datore di lavoro. Un'altra ricerca condotta invece presso il Politecnico di Zurigo rileva invece che la pausa sigaretta stimola la creatività.