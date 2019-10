L'Armenia, sostenuta da numerosi storici e diversi parlamenti nel mondo, stima in 1,5 milioni il numero delle vittime eliminate in modo sistematico alla fine dell'Impero Ottomano, tra il 1915 e il 1917. Mentre Ankara ammette che un gran numero di armeni è stato ucciso nel corso degli scontri durante quel periodo ma contesta la tesi che vi sia stata un piano preordinato di sterminarli, rigettando così il termine di genocidio.

Da parte sua il Ministero degli esteri di AnkaraLink esterno ha denunciato la risoluzione parlamentare, definendola una misura "priva di ogni fondamento storico o legale". Il comunicato della diplomazia turca parla in proposito di "Misure politiche insignificanti, che hanno come unici destinatari le lobby armene e i gruppi anti-turchi".

Il Congresso americano si era rifiutato per decenni di prendere posizione sul genocidio armeno per timore di incrinare i rapporti con l'alleato Nato e per le pressioni esercitate dal governo turco.

Il voto, che ha più che altro una valenza simbolica, è stato subito condannato da Ankara. I rappresentanti democratici e repubblicani hanno anche chiesto al presidente Donald Trump di imporre sanzioni alla Turchia per la sua offensiva militare lanciata il 9 ottobre nel nord della Siria. Per il momento però non è previsto alcun voto su questi provvedimenti al Senato, a maggioranza repubblicana.

Genocidio armeno, risoluzione USA irrita Ankara
30 ottobre 2019 - 20:51