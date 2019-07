"So che molti di voi - ha concluso Papa Francesco rivolgendosi ai migranti presenti alla messa in basilica -, che sono arrivati solo qualche mese fa, stanno già aiutando i fratelli e le sorelle che sono giunti in tempi più recenti. Voglio ringraziarvi per questo bellissimo segno di umanità, gratitudine e solidarietà".

In Vaticano non c'era la croce fatta con i legni dei barconi naufragati sull'isola siciliana, ma le persone che hanno trovato accoglienza, con i loro volti, le loro storie e le loro speranze. C'erano i volontari che li sostengono. E c'era il coro vestito di nero, in segno di lutto per i morti in mare.

Per Papa Francesco per Dio nessuno è straniero

Papa Francesco lunedì ha celebrato una messa solenne per i migranti. Nel sesto anniversario della sua storica visita a Lampedusa quando celebrò una funzione in suffragio dei naufraghi, ha nuovamente ricordato al mondo il dramma di chi affronta la traversata del Mediterraneo dicendo: "Sono persone, sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Una messa solenne per i migranti 08 luglio 2019 - 21:00 Papa Francesco lunedì ha celebrato una messa solenne per i migranti. Nel sesto anniversario della sua storica visita a Lampedusa quando celebrò una funzione in suffragio dei naufraghi, ha nuovamente ricordato al mondo il dramma di chi affronta la traversata del Mediterraneo dicendo: "Sono persone, sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata". In Vaticano non c'era la croce fatta con i legni dei barconi naufragati sull'isola siciliana, ma le persone che hanno trovato accoglienza, con i loro volti, le loro storie e le loro speranze. C'erano i volontari che li sostengono. E c'era il coro vestito di nero, in segno di lutto per i morti in mare. Domenica all'Angelus Papa Francesco aveva sollecitato la comunità internazionale a organizzare corridoi umanitari per i profughi più bisognosi. Lunedì ne ha ribadito il dramma, invitando ad aiutare i più deboli e vulnerabili. Riprendendo l'immagine biblica della scala di Giacobbe tra Cielo e terra, il Papa ha detto: "Salire i gradini di questa scala richiede impegno, fatica e grazia. I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati. Mi piace allora pensare che potremmo essere noi quegli angeli che salgono e scendono, prendendo sottobraccio i piccoli, gli zoppi, gli ammalati, gli esclusi: gli ultimi, che altrimenti resterebbero indietro e vedrebbero solo le miserie della terra,senza scorgere già da ora qualche bagliore di Cielo. Si tratta, fratelli e sorelle, di una grande responsabilità, dalla quale nessuno - ha sottolineato Papa Francesco - si può esimere se vogliamo portare a compimento la missione di salvezza e liberazione alla quale il Signore stesso ci ha chiamato a collaborare". "So che molti di voi - ha concluso Papa Francesco rivolgendosi ai migranti presenti alla messa in basilica -, che sono arrivati solo qualche mese fa, stanno già aiutando i fratelli e le sorelle che sono giunti in tempi più recenti. Voglio ringraziarvi per questo bellissimo segno di umanità, gratitudine e solidarietà".