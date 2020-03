Gli interpellati si dicono poi disciplinati riguardo alle misure adottate dal Consiglio federale: la stragrande maggioranza sostiene di aver avuto scarsi contatti la scorsa settimana con altre persone, come raccomandato da Berna: il 38% non ha incontrato nessuno, il 25% massimo due persone e il 18% tra tre e cinque persone.

Gli svizzeri concordano peraltro sulla necessità di misure restrittive per superare l'emergenza coronavirus (54%), con un'accentuazione in Ticino (67%), mentre nei cantoni francofoni (59%) si vorrebbero provvedimenti ancora più radicali, sul modello di quelli applicati in Francia.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Come capita non di rado i cantoni latini (Romandia e Ticino) bocciano il Consiglio federale: è l'opinione del 64% dei loro abitanti, secondo quanto emerge dal sondaggio condotto dall'istituto Sotomo per la Srg Ssr (su un campione di 30'000 persone).

La Svizzera è spaccata in due nel giudizio sull'operato del governo federale in merito alla crisi pandemica.

