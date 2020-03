In ogni caso ora, grazie all'iniziativa dello studente universitario, c'è uno strumento in più per capire cosa sta avvenendo.

Ma a cosa si deve la discrepanza tra i numeri ufficiali e quelli riportati dal sito in questione? Berna sottolinea che riceve le informazioni dagli ospedali cantonali una volta al giorno. È verosimile quindi che un programma in grado di elaborare i dati in tempo reale sia più aggiornato rispetto al bollettino stilato una volta al giorno.

pandemia in svizzera Quanti sono i decessi reali in Svizzera?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quanti sono i decessi reali in Svizzera? 23 marzo 2020 - 22:02 Ce la stanno raccontando giusta sulla diffusione del coronavirus? I numeri reali sono quelli che riportano i bollettini ufficiali? Il dubbio è sorto a un dottorando di Berna secondo cui i decessi in Svizzera aggiornati a lunedì sarebbero 112 invece dei 66 annunciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Daniel Probst ha sviluppato infatti un programma che elabora in tempo reale i dati che provengono dai cantoni e li pubblica immediatamente sul suo sito web. Su www.corona-data.ch sono pubblicati anche grafici interattivi che attestano l'evoluzione della pandemia a livello cantonale e federale e fornisce raffronti con altri paesi. I dati aggregati sono assolutamente affidabili, afferma l'universitario bernese. I limiti dell'operazione sono analoghi a quelli riscontrati dalle fonti ufficiali, vale a dire la disomogeneità dei criteri di raccolta dei dati da parte dei sanitari (tamponi) nelle varie zone della Confederazione e la parzialità dei risultati rispetto all'insieme della popolazione. Ma a cosa si deve la discrepanza tra i numeri ufficiali e quelli riportati dal sito in questione? Berna sottolinea che riceve le informazioni dagli ospedali cantonali una volta al giorno. È verosimile quindi che un programma in grado di elaborare i dati in tempo reale sia più aggiornato rispetto al bollettino stilato una volta al giorno. In ogni caso ora, grazie all'iniziativa dello studente universitario, c'è uno strumento in più per capire cosa sta avvenendo.