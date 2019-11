I Paesi Bassi sono stati teatro di diversi atti terroristici negli ultimi mesi. In marzo quattro persone sono state ammazzate da un uomo originario della Turchia che aveva aperto il fuoco sui passeggeri di un tram a Utrecht. Lunedì la polizia ha annunciato la cattura di due presunti terroristi che stavano architettando un attentato con esplosivi. Un tribunale ha recentemente condannato un cittadino pachistano a 10 anni di carcere per aver preparato un'azione terroristica contro il deputato anti-islamico Geert Wilders e nel settembre 2018 la procura olandese aveva annunciato di aver sventato un "grosso attentato" con l'arresto di sette presunti terroristi.

Per il momento la polizia olandese non si sbilancia sul movente dell'aggressore e le indagini procedono a 360 gradi, secondo quanto ha precisato un portavoce delle forze dell'ordine. I tre minorenni feriti sono già stati dimessi dall'ospedale e sono rientrati al loro domicilio, hanno aggiunto le stesse fonti.

Il sospettato si è dileguato dopo l'aggressione effettuata a pochi passi dal parlamento olandese, in una zona commerciale affollata per gli acquisti del Black Friday. Le forze dell'ordine presidiano le stazioni e le strade alla ricerca dell'autore. Poche ore prima a Londra un presunto terrorista che indossava un apparente giubbotto esplosivo era stato abbattuto dagli agenti dopo aveva ucciso tre persone a pugnalate sul London Bridge.

È caccia all'uomo in Olanda dopo l'accoltellamento di tre giovani avvenuto venerdì sera in pieno centro all'Aja da parte di un uomo.

