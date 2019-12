Come consueto in casi di scosse di terremoto sono scattati i controlli per i beni culturali a Firenze: la Cupola del Brunelleschi, la Cattedrale, il Campanile di Giotto e il Battistero non risultato danneggiati. Nessun dato neppure alla Galleria dell'Accademia, degli Uffici e a Palazzo Pitti.

Terremoto nel Mugello 09 dicembre 2019 - 14:26 Scosse di terremoto nel Mugello in Toscana, la più forte, di magnitudo 4.5 è stata registrata poco dopo le 4.30 di lunedì mattina ed è stata avvertita anche a Firenze. Non si segnalano morti e feriti, solo leggeri danni materiali. Nel primo pomeriggio tutto è tornato alla normalità. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato che sono stati ben due gli epicentri, uno a Scarperia San Piero (che ha causato la scossa più violenta) e l'altro a Barberino di Mugello. Entrambe località in provincia di Firenze. Primi disagi Lunedì mattina il traffico ferroviario è stato sospeso nel nodo di Firenze per verifiche tecniche sulla linea. Il traffico è stato ripristinato completamente verso le 11.30. Bloccata solo fino alle 8.30 l'alta velocità tra Firenze e Bologna. Chiuse poi le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio. Nessun danno a Firenze Come consueto in casi di scosse di terremoto sono scattati i controlli per i beni culturali a Firenze: la Cupola del Brunelleschi, la Cattedrale, il Campanile di Giotto e il Battistero non risultato danneggiati. Nessun dato neppure alla Galleria dell'Accademia, degli Uffici e a Palazzo Pitti. Alcune immagini e altri dettagli nel servizio del Tg.