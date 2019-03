L'ICE 373, con circa 240 passeggeri, era in viaggio da Berlino a Interlaken quando alle 20.50 i vagoni in testa al convoglio sono usciti dai binari, nel tratto fra la Badischer Bahnhof (la stazione tedesca in territorio svizzero a Basilea) e la stazione delle Ferrovie federali di Basilea.

Deraglia un treno a Basilea, traffico bloccato 18 febbraio 2019 - 13:16 Il tratto ferroviario tra la Svizzera e la Germania nei pressi di Basilea è ancora interrotto dopo il deragliamento di un treno ICE delle ferrovie tedesche avvenuto domenica sera. La chiusura potrebbe durare fino a martedì sera. L'ICE 373, con circa 240 passeggeri, era in viaggio da Berlino a Interlaken quando alle 20.50 i vagoni in testa al convoglio sono usciti dai binari, nel tratto fra la Badischer Bahnhof (la stazione tedesca in territorio svizzero a Basilea) e la stazione delle Ferrovie federali di Basilea. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Solo una persona ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, secondo la polizia. I vigili del fuoco hanno evacuato il treno e condotto i passeggeri alla stazione FFS di Basilea. Dopo l'incidente, il tratto ferroviario tra Svizzera e Germania è stato chiuso in entrambe le direzioni. I viaggiatori dovranno utilizzare tram e autobus. Il deragliamento non intralcia invece il traffico merci sull'asse nord-sud. È però ancora incerto fino a quando il traffico internazionale di passeggeri rimarrà interrotto.