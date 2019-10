(1) La tatuatrice svizzera di Vasco

Alinka Bucher di Roveredo (Canton Grigioni) è da due anni la tatuatrice più apprezzata dai fan del "Kom" a Zocca.

Luglio. Finisce il tour negli stadi. E Vasco per un mese torna nel suo paese d'origine: Zocca, 759 metri di altezza, Appennino modenese. Ogni mattina alle 10.00 va a correre un'ora. In seguito torna a casa, in Via Divisione TridentinaLink esterno, tiene una prima sessione di autografi, poi va a pranzo.

Al pomeriggio esce di casa alle 16.00, va dalla madre o a trovare dei conoscenti, e verso le 18.00 si reca al BiBap in Via Mario Tesi Link esternodall'amico Marco Manzini a giocare a carte. Qualche mano di Tressette. E alle 18.30, al bancone di legno, tiene una seconda mezz’ora di autografi: la scritta "Vasco", con una stellina ed un punto esclamativo. A volte solo "Kom". Altre uno scarabocchio quasi illeggibile. È un rito, quasi mistico. Lo fa per il suo popolo. E ogni giorno sono diverse centinaia le persone che lo attendono per l'autografo. Una foto. Una parola. O una stretta di mano.

È un "pellegrinaggio". Un po’ come a Lourdes. E per loro Vasco è una sorta di dio pagano. Ma vivo. Con le sue parole, le sue canzoni, le sue idee, li ha "guidati nella vita" e "salvati nei momenti più difficili", raccontano due fan al BiBap. "Per loro ormai è come Padre Pio", commenta con ironia Manzini. "È quasi imbarazzante", aggiunge.

Sono i "Vasconvolti", come li chiamano a Zocca. Il Blasco per loro è un "santo protettore". E la sua firma, ancora fresca, marcata a pennarello, diventa un legame indelebile ed un simbolo da tatuarsi sulla pelle. Ci pensa la "tatuatrice di Vasco", come tutti la conosco qui. E' la titolare dello studio "Allink Tattoo" a Monteombraro di Zocca. Da oltre due anni è la tatuatrice più ricercata e apprezzata dai fan di Vasco Rossi. Ma è svizzera: è cresciuta a Roveredo e ha imparato l'arte al CSIALink esterno di Lugano.

Si chiama Alinka Bucher, a Zocca ci è finita anni fa un po' per amore ed un po' per caso. E questa storia, ce la racconta lei: "Sono tantissimi, d'estate almeno 5-6 fan al giorno", dice. "Vengono qui appositamente per il tatuaggio da tutta l'Italia, diversi anche dal Ticino. E per loro Vasco non è solo un cantante, ma è un vero e proprio punto di riferimento".

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.