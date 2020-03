Oggi 25 marzo è il Dantedì, la giornata voluta dal Governo italiano per celebrare Dante Alighieri e la sua Divina Commedia. La data non è casuale: secondo diversi studiosi, l'inizio dell'opera scritta dal poeta fiorentino sarebbe da collocare al 25 marzo 1300.

Leonardo Frigo, giovane artista italiano, trasforma i violini in opere da leggere. La RSI lo ha incontrato in occasione del Dantedì.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Divina Commedia va in scena sui violini 25 marzo 2020 - 17:19 Leonardo Frigo, giovane artista italiano, trasforma i violini in opere da leggere. La RSI lo ha incontrato in occasione del Dantedì. Oggi 25 marzo è il Dantedì, la giornata voluta dal Governo italiano per celebrare Dante Alighieri e la sua Divina Commedia. La data non è casuale: secondo diversi studiosi, l'inizio dell'opera scritta dal poeta fiorentino sarebbe da collocare al 25 marzo 1300. Un giovane artista italiano, Leonardo Frigo, si è lanciato in un progetto assai fenomenale: illustrare i 34 canti dell'Inferno di Dante su 33 violini e su un violoncello (su cui sarà raffigurato il canto introduttivo). Con una penna stilografica a china, questo appassionato di musica classica disegna i momenti salienti e i principali personaggi di ogni canto. Per ogni violino impiega circa un mese di lavoro. Il suo obiettivo è di finire i 34 strumenti entro il 2021, quando si festeggeranno i 700 anni della morte del Sommo Poeta. Il servizio del TG: