"Certo, voglio sensibilizzare – spiega ai microfoni della Radiotelevisione Svizzera, ma senza puntare il dito dicendo 'siamo colpevoli'. Voglio risvegliare una consapevolezza su ciò che succede e che è stato messo in moto anche, ma non solo, dall'uomo".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ghiacciai feriti 12 novembre 2018 - 08:59 Dall'Europa all'Asia, dal Sudamerica all'Africa: per otto anni il fotografo Daniel Schwartz ha lavorato sul tema dei ghiacciai. Il risultato si può ora ammirare al Museo d'Arte di Coira. Inesorabilmente i ghiacciai si sciolgono. Nelle Alpi tra qualche decina d'anni rimarranno probabilmente solo alcuni lembi di ghiaccio a ricordare ciò che fu. Daniel Schwartz ha esplorato la regione alpina, le Ande, l'Himalaya e alcune vette africane per documentare questa drammatica evoluzione. "Certo, voglio sensibilizzare – spiega ai microfoni della Radiotelevisione Svizzera, ma senza puntare il dito dicendo 'siamo colpevoli'. Voglio risvegliare una consapevolezza su ciò che succede e che è stato messo in moto anche, ma non solo, dall'uomo". Di più sul tema: un viaggio nel ghiacciaio della Plaine Morte: