Stefano Caserini, professore di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano risponde invece alla questione dell'inquinamento. Per la qualità dell'aria, i benefici di una riduzione delle immissioni sono immediati, ma per i cambiamenti climatici le cose sono un po' diverse.

La Radiotelevisione svizzera RSI ne ha parlato con due esperti. Luigi Boitani, zoologo dell'Università La Sapienza di Roma, osserva prima di tutto una cosa: come in assenza di disturbo antropico gli animali si riapproprino subito degli spazi. Ciò significa che basterebbe poco, per un riavvicinamento. Ma questo cambiamento è destinato a durare?

Così come l'inquinamento atmosferico è nettamente calato, le restrizioni alla mobilità e alle attività dell'uomo introdotte per cercare di contenere l'epidemia di coronavirus hanno avuto un effetto sulla fauna selvatica, che sta riguadagnando spazi. Ma al di là della curiosità di vedere due anatre nella fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma, che lezione possiamo trarre da questi effetti secondari e positivi?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Gli effetti secondari e positivi su aria e fauna 26 marzo 2020 - 15:25 Così come l'inquinamento atmosferico è nettamente calato, le restrizioni alla mobilità e alle attività dell'uomo introdotte per cercare di contenere l'epidemia di coronavirus hanno avuto un effetto sulla fauna selvatica, che sta riguadagnando spazi. Ma al di là della curiosità di vedere due anatre nella fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma, che lezione possiamo trarre da questi effetti secondari e positivi? La Radiotelevisione svizzera RSI ne ha parlato con due esperti. Luigi Boitani, zoologo dell'Università La Sapienza di Roma, osserva prima di tutto una cosa: come in assenza di disturbo antropico gli animali si riapproprino subito degli spazi. Ciò significa che basterebbe poco, per un riavvicinamento. Ma questo cambiamento è destinato a durare? Stefano Caserini, professore di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano risponde invece alla questione dell'inquinamento. Per la qualità dell'aria, i benefici di una riduzione delle immissioni sono immediati, ma per i cambiamenti climatici le cose sono un po' diverse.